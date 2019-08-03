كان يا مكان، ولكن اي زمان؟؟؟

2019/08/03 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناهد صالح نرمو كان هناك يا احبتي مدن يملأها الحُب والحنان وكان هناك معابد تسكنها الرحمة والأيمان وكان هناك بيت اهلي وصحبتي وطيب الجيران كان هناك ملعبي ورفقتي وشبابي وسهري مع الرفاق كانت هناك ضحكتي تملئ الدنيا من الجبال إلى الوديان كانت كلمة الهلا والمرحبا تراها الأعين قبل ان تسمعها الآذان وكانت زفة العرس في …

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