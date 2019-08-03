بالصور، مراسيم انشاء اول مقبرة جماعية في قرية كوجو تخص ضحايا الإبادة الجماعية الايزيدية

2019/08/03 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أحمد خلف أنشئت اليوم السبت 03.08.2019 أول مقبرة جماعية تخص ضحايا الإبادة الجماعية الايزيدية في قرية كوجو المنكوبة ضمن قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق بحضور عدد من شيوخ عشائر ورجال الدين الأيزيديين.“ادريس بشار” احد الناجين من الإبادة الجماعية الايزيدية ومن المقابر الجماعية في قرية كوجو قال ل”ايزيدي 24″ “المقبرة …

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