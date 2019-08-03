بعثة الحج : وصول اخر رحلة تقل الحجاج العراقيين الى مطار جدة

2019/08/03 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم السبت، وصول آخر رحلة تقل الحجاج العراقيين الى مطار جدة.

وقالت البعثة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “اكتمال وصول الحجاج العراقيين البالغ عددهم 50 الفا الى الديار المقدسة بعد هبوط اخر رحلة صباح اليوم في مطار جدة قادمة من مطار بغداد”.

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