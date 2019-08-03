2019/08/03 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن خلايا السرطان تبعث “إشارات مضللة” إلى نظام المناعة في الجسم مفادها “لا تأكلوني”، لوقف هجمات نظام المناعة المكلف بحماية الجسم.وذكرت صحيفة “إندبندنت”، السبت، أن العلماء وجدوا بروتينات موجودة على غشاء الخلية السرطانيةالخارجي تقوم بتضليل نظام المناعة.وعادة ما تحاط الخلايا السرطانية بخلايا أخرى يطلقها نظام المناعة الخاص بالجسم، الأمر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف الخديعة الكبرى للخلايا السرطانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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