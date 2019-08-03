نائب يدعو إلى ضمان حصول عملية انتخابية نزيهة في كركوك

2019/08/03 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، ان محافظة كركوك تمثل عراقاً مصغراً يضم جميع أطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي.

وقال البعيجي في بيان، ان فرض القانون والأمن في المحافظة، هو من واجب الحكومة الاتحادية، وهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، ولا يمكن الرجوع الى ما قبل إجراء استفتاء إقليم كردستان نهائيا، مشيرا الى ان التوافق الذي حصل بين الكتل السياسية والتصويت على فقرة إجراء الانتخابات في كركوك أمر مهم جدا.

ودعا البعيجي الجهات المعنية والمختصة، الى الابتعاد عن التسويف والمباشرة بإجراءاتها لضمان حصول عملية انتخابية نزيهة في كركوك بعيدا عن أي ضغوط قد تمارس عليهم من أية جهة كانت.

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