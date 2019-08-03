2019/08/03 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت، أن الحزمة الثانية من العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في الـ 19 من الشهر الحالي وستبقى سارية المفعول لمدة 12 شهراً على الأقل.وقالت الوزارة في بيان، إن "الحزمة الثانية من العقوبات تأتي بموجب قانون عام 1991 الخاص بالرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنع استخدامها، لمعاقبة روسيا على استخدامها مادة نوفيتشوك المشلة للأعصاب في محاولة لاغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا في 4 مارس 2018".

وأوضح، أن "الحزمة الثانية تشمل معارضة الولايات المتحدة لتمديد أي قرض أو مساعدة مالية أو تقنية ل‍روسيا من قبل المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، ومنع البنوك الأميركية من المشاركة في السوق الأولية للدين السيادي الروسي غير المقوم بالروبل وإقراض الأموال غير المقومة بالروبل للحكومة الروسية، وإضافة قيود على ترخيص تصدير السلع والتكنولوجيا التي تسيطر عليها وزارة التجارة".

وذكر البيان أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة إخطار الكونغرس التي مدتها 15 يوما، ما يعني أن ذلك سيحدث في آب أو "موعد قريب من ذلك"، حسب توضيح لاحق من الخارجية.



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد دخول حزمة العقوبات على روسيا حيز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد دخول حزمة العقوبات على روسيا حيز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).