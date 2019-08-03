عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بشهادة الامام الجواد ع

2019/08/03 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد (عليه السلام).

وذكر بيان للقيادة اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إنها "تعزي العالم الإسلامي والشعب العراقي بذكرى استشهاد الامام محمد بن علي الجواد (عليه السلام)، وقد احيا المؤمنون هذه الذكرى متوافدين على المرقد الشريف في مدينة الكاظمية المقدسة"، لافتاً الى ان "القيادة اأعدت خطة امنية خاصة بهذه المناسبة من اجل حماية الزائرين المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة، وقد تكللت بالنجاح".

وووجهت القيادة بحسب البيان، "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، كما نخص بالشكر جميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".انتهى/س

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