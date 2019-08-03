2019/08/03 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبتا صلاة الجمعة المركزية في العراق التي أقيمت في مسجد الرحمن في بغداد بإمامة فضيلة السيد ميثم العلاق (دام توفيقه) بتاريخ 29 ذي القعدة 1440 للهجرة الموافق 2 آب 2019 للميلاد .تفاصيل الخطبتين..الخطبة الاولى (وقفات عند جواد الائمة ع): ونحن نعيش مواجهة التمسك بالهوية الاسلامية الاصيلة وتجاذبات الالتزام بقيمها الأخلاقية نقف وملؤنا الاحتياج …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطبتا صلاة الجمعة في بغداد بإمامة السيد ميثم العلاق النعيم نيوز.

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