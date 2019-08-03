الداخلية تكشف “فضيحة” تزوير جوازات عراقية لقطريين

2019/08/03 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت وزارة #الداخلية العراقية عن فضيحة قام بها #قطري وعراقي بالتعاون مع ضباط وموظفين بالأحوال #المدنية والإقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية مزورة لـ11 […]

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