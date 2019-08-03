2019/08/03 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار،اليوم السبت، إغلاق 40 “كوفي شوب” في العاصمة بغداد، وذلك لمخالفتها الضوابط والتعليمات. وقال مدير العلاقات والاعلام في هيئة السياحة التابعة للوزارة محمد حسن الرفيعي في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الهيئة نسقت مع الامن المجتمعي والامن السياحي ووزارة الصحة اضافة الى رابطة اتحاد شركات السفر والسياحة في البلاد، من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق 40 كوفي شوب في بغداد لمخالفتها الضوابط والتعليمات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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