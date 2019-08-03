2019/08/03 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد، السبت، عن قيام إقليم كردستان بتصدير وتهريب النفط الى “إسرائيل”، مؤكدا أن هناك تقارير دولية تثبت ذلك، فيما لفت الى أن شركة “سومو” الوطنية لا توجد لديها سيطرة على نفط الاقليم.وقال عواد، إن “تصدير النفط عبر الاقليم يحتاج الى الى وقفة جدية من اصحاب القرار خاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: كردستان تصدر وتهرب النفط إلى اسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: كردستان تصدر وتهرب النفط إلى اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).