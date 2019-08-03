مصدر امني لـ

2019/08/03 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، عن اصابة مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة غربي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لـ"العهد نيوز"،

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