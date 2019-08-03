هذه المؤشرات تدل على أن زوجك يعاني من الإجهاد

2019/08/03 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

على الرغم من أن الكثير من الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة، تشير إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد والقلق، إلا أن

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