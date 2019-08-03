معتصم حمادة - مسيرات العودة وإنهاء الانقسام

2019/08/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معتصم_حمادة ■-;- «مسيرات حق العودة، وكسر الحصار»، إنجاز وطني كبير لشعب فلسطين، سوف يذكره التاريخ باعتباره واحداً من المحطات النضالية الكبرى، التي أبدع فيها الفلسطينيون، في صناعة انتفاضة ثالثة، بعد الأولى والثانية، ولكل منها سماتها وآلياتها وأدواتها، وإبداعاتها، وسياقها التاريخي.من أهم ما حققته «المسيرات»، أنها تبعث إلى الرأي العام، أسبوعياً، رسالة تذكره فيها أن قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي ظالم، وأن ......

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