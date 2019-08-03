2019/08/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فتحي_كليب النظرة الغالبة تجاه الاعلام العربي ودوره في التعبير عن قضايا المجتمعات العربية هي نظرة سلبية في غالبها، إنطلاقا من الوظيفة والدور المأمول لاعلام خان رسالته الاعلامية في أن يكون مرآة صادقة او جسرا للتواصل بين الحاكم والمحكوم، فاصبح اعلاما اما يخاطب نفسه على شاطئ لا تصله امواج، او بات يلعب ادوارا سلبية في تزوير الحقائق ليكون ناطقا امينا بلسان الحاكم والسلطان، او حتى منفذا لاستراتيجيات ومشاريع سياسية......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فتحي كليب - فلسطين والفلسطينيون في عيون الاعلام اللبناني.. حرية قاصرة!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فتحي كليب - فلسطين والفلسطينيون في عيون الاعلام اللبناني.. حرية قاصرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).