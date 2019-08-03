فلاح أمين الرهيمي - الأزمة اليمنية والتأخر في حسمها

2019/08/03 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن التأخر في إنجاز الإيجابيات يؤدي إلى إفراز السلبيات ...هذه القاعدة التي تشير إلى الواقع الحقيقي الذي يستند على المعلومات المستخلصة من التجربة وعلاقتها بالسبب والنتيجة أن الأزمة اليمنية توسع شقها من خلال تأخر حسمها الذي فسح المجال لتدخل أطراف أخرى في الخلاف بين أطراف الحسم الذي أدى إلى إنهاء نظام عمر البشير ومجيء قوى عسكرية ومدنية متناقضة الرؤيا والأفكار وهذا أمر طبيعي لأن الذي حسم الأمر هي قوى ......

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