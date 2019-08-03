“أبل” تعترف بعمليات التجسس على مستخدمي “سيري” وتوقفها

2019/08/03 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة “أبل” عن توقف عمليات تصنيف سيري Siri والتي كانت تجري من خلال الاستماع إلى أسئلة المستخدمين لسيري دون استئذانهم وهو ما يعد تعدي على خصوصية المستخدمين.وذكرت الشركة إنها ملتزمة بتقديم تجربة Siri مع حماية خصوصية المستخدم، وأنها أوقفت تصنيف Siri العالمي، وستضيف عمليات التصنيف كجزء من تحديث البرنامج في المستقبل مع […]

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