انهيار جزء من سد في بريطانيا.. ما السبب؟

2019/08/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت طائرة هليكوبتر عسكرية بريطانية أكياسا من الحصى على منحدر خارجي لسد انهار جزء منه وبات معرضا لخطر الانهيار وإغراق بلدة وايلي بريدج في منطقة

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