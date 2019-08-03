2019/08/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الموصل

افاد مصدر امني، بان القوات الامنية في اربيل القت القبض على الارهابي الداعشي الخطير (محمد علي عبدالله الهلوب) ".

واوضح، لـ "العهد نيوز"، اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني لـ "العهد نيوز": القبض الهلوب في اربيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني لـ "العهد نيوز": القبض الهلوب في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).