“ميدياتك” تطلق سلسلة معالجات “Helio G” الجديدة

2019/08/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت “ميدياتك”عن إطلاق سلسلة معالجات Helio G90 وG90T الجديدة والمصممة خصيصا لدعم الألعاب المتقدمة على الهواتف الذكية وتجمع سلسلة Helio G90 بين أحدث وحدات المعالجة المركزية CPU ووحدة معالجة الرسوميات GPU مع ذاكرة فائقة السرعة وأداء عالى لتقنية الذكاء الاصطناعي.وتم إقران وربط سلسلة Helio G90 المقدمة من ميدياتك بتقنية HyperEngine الخاصة بالشركة والتي […]

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