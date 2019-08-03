2019/08/03 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الإجتماعي أحد رجال المرور يعمل بمهمة جديدة غير تنظيم السير في أحد شوارع بغداد. وقام رجل مرور بتنظيف الشارع وجمع النفايات التي يرميها أصحاب السيارات في حي الجهاد غربي بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد ..



مهمة جديدة تضاف لعمل شرطي المرور في بغداد النعيم نيوز.

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