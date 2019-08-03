2019/08/03 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن اعادة فتح أربعة ازقة اغلقت سنة 2006 جنوبي بغداد”.واوضحت الامانة في بيان ” ان ملاكاتها في بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاقين 1 و 3 ضمن منطقة الوادي المحلة 824 بالاضافة الى فتح الزقاقين 2 و 5 المؤديان الى كنيسة مار يوحنا ضمن منطقة الإسكان المحلة 822 .

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