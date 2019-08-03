برشلونة يحدد شروط رحيل كوتينيو

2019/08/03 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/...قال تقرير صحفي كتالوني، السبت، إن برشلونة استقر على صيغة الاستغناء عن لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة، إذا وصله عرض لمدة موسم، بمقابل من 25 إلى 30 مليون يورو.

ويستهدف البارسا من هذه الخطوة، أن يستعيد اللاعب البرازيلي بريقه مرة أخرى، من خلال الحصول على عدد أكبر من دقائق المشاركة، برفقة فريق آخر، بعد أن تراجع مستواه كثيرًا.

وسيكون موقف كوتينيو مع البلوجرانا أصعب في الموسم المقبل، بعدما نجح النادي في الحصول على خدمات أنطوان جريزمان، قادما من أتلتيكو مدريد.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.انتهى1

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