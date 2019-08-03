2019/08/03 | 12:54

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ساكـو: تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية يظلم اتباع الديانات غير المسلمـة

اعتبر الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان

الكاثوليك ، تشريع قانونالمحكمة

الاتحادية بصبغة دينية ظلما لاتباع الديانات الاخرى

غير المسلمة .وذكر ساكو في رسالة الى رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي ، حول تشريع قانون المحكمة الإتحادية

العليا لتعيين رجال دين ، خبراء الشريعة في الهيئة القضائية ، " لقد

فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لاعطاء صبغة دينية للمحكمة

الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن

يرشّحهم ديوانا الوقفين الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان

أوقاف الديانات المسيحية

والإيزيدية والصابئة المندائية ".واضاف ان " هذا المشروع يظلمنا ، نحن أتباع الديانات غير

المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الارهاب والتهجير والسلب والقتل

والاستحواذ على ممتلكاتنا "، مطالبا بـ"إيقاف هذا التمييز المضاعَف

ضدّنا، وذلك بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة الإتحادية العليا من

أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين

على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية

".وخلص ساكو الى القول :" ان هذا المشروع يطرح علامات استفهام

كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاُصلاء، خصوصاً ان

ثمة أمرا واقعا هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية

في قضايا الاحوال الشخصية، كالميراث.أدناه نص الرسالة:م/ تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا لتعيين رجال دين خبراء

الشريعة في الهيئة القضائيةدولة الرئيس.تحية طيبة..لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة

الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن

يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف

الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية.هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما

عانيناه من الارهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على

ممتلكاتنا.لذا نُطالب بإحترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا اُسوة

بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا، وذلك بإعادة

مشروع القانون إلى المحكمة الإتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى

وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً

لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية.هذا المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في

بلدنا ونحن أهله الاُصلاء، خصوصاً ان ثمة أمر واقع هو أن المحاكم

تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الاحوال الشخصية،

كالميراث.وبهذه المناسبة نُعبّر عن شكرنا العميق للمجمع الفقهي السني على بيانه

برفض هكذا تشريع كونه يفتت النسيج العراقي.ودمتم في خدمة عراقنا الحبيب

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