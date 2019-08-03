2019/08/03 | 12:54

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تنفيذ عملية امنية في مناطق شرق ديالى

السبت

03

أب

2019 :

12:21 pm

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بدأت القوات الامنية في محافظ ديالى بتنفيذ عملية امنية في قرى

وبساتين ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة. الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة العميد غالب العطية ، قال

إن العملية نفذت في في منطقة ابي كرمة وبساتينها لتعزيز تواجد القوات

الامنية ومنع عصابات داعش الارهابية من ايجاد ملاذ امن داخل غابات

البساتين ، مبينا ان مناطق شمال شرق المحافظة تشهد استقرار امني ملحوظ

نتيجة وعي وتعاون الاهالي مع الاجهزة الامنية.

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