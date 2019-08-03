إيران مزقت رهانها الأوروبي

2019/08/03 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل العالم تقريباً على خط الوساطة بين واشنطن وطهران؛ لكن الاهتمام الحقيقي منصب الآن على التحالف العسكري البحري، الذي دعت إليه بريطانيا

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