فتح أربعة ازقة مغلقة منذ عام 2006 جنوبي بغداد

2019/08/03 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت امانة بغداد، السبت، عن فتح أربعة ازقة مغلقة منذ عام 2006 جنوبي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاقين 1 و 3 ضمن منطقة الوادي المحلة 824”.واشارت الامانة إلى “فتح الزقاقين 2 و 5 المؤديان الى كنيسة مار يوحنا […]

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