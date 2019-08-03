اليمن: مقتل واصابة عشرات الجنود السعوديين بقصف بصاروح باليستي في نجران

2019/08/03 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استهدف صاروخ باليستي من طراز بدرF، السبت، معسكرا مستحدثا للجيش السعودي قبالة نجران، وأوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.ونقلت قناة “المسيرة” عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العيمد يحيى سريع قوله، إن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر F على معسكر مستحدث للجيش السعودي ومرتزقته جنوبي سقام قبالة نجران”.وأضاف سريع، ان “الصاروخ […]

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