2019/08/03 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

نشر احد المدونين الصحفيين، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، صورة لــ اكبر سجادة يدوية في العالم، حيث استغرق العمل بها ثلاث سنوات، متسائلا عن الرسالة التي تود ايران توجيهها عبر هذا العرض ؟

قامت ايران بحضور روحاني بعرض اكبر سجادة يدوية في العالم استغرق العمل بها ثلاث سنوات .

فهل هي رسا...

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