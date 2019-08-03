صحيفة امريكية: ظريف تلقى دعوى مفاجئة من ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقاءه

2019/08/03 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أفادت صحيفة "نيويوركر" الأمريكية، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى الشهر الماضي دعوة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقائه.ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمريكية وإيرانية ودبلوماسية قولها إن هذه الدعوة سلمها إلى ظريف السيناتور الجمهوري راند بو...

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