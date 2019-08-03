عضو بالامن النيابية يدعو لاطلاق سراح ضابط منع رفع علم كردستان بالمثنى ومكافئته

2019/08/03 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادطالبت عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، السبت 3 اب 2019، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بالعفو عن الملازم اول حسين العيساوي، الذي وجه بانزال علم اقليم كردستان، في المقبرة الجماعية للكرد في محافظة المثنى.وقال عضو اللجنة كريم عليوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ما فعله الملازم اول حسين العيساوي، هو عمل قانوني، فهو لم يقوم الا بتطبيق القانون، والحفاظ على هيبة الدولة والعلم العراقي".وبين عليوي ان "هذا الضابط، يجب ان يكافأ وليس ان يعاقب، بسبب تطبيقه القانون بنود الدستور العراقي، فعلى عبدالمهدي والجهات المختصة، العفو عنه، وبل ومكافأته".وكان محافظ المثنى احمد منفي جودة، قد وجه الثلاثاء (30 تموز 2019)، بفتح تحقيق ومحاسبة أحد الضباط الذي اقدم على نزع علم اقليم كردستان من احد ذوي ضحايا المقبرة الجماعية.

وقال جودة في بيان، إن "ما قام به الضابط تصرف شخصي لا يمثل ابناء المثنى"، مبينا أنه "لن يسمح بأي اساءة الى الاخوة الكرد والى علاقة ابناء المحافظة الطيبة معهم".

وكان احد ضباط الشرطة في محافظة المثنى قد رفض رفع علم اقليم كردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة.

واعتبرت نائب رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية هدار البارزاني هذا التصرف "خرقا للدستور والقوانين النافذة" مهددة بإقامة دعوى جزائية عليه.

وجاء في نص رسالة لها "السيد رئيس لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين المحترم السادة أعضاء اللجنة المحترمين..



اليوم بعد زيارة عدد من ذوي ضحايا الأنفال للمقبرة الجماعية في السماوة تعرض أحدهم للاهانة بنزع علم اقليم كردستان على كتفيه ...



هذا و عليه اطلب ان يكون لدينا موقفا على الضابط الذي قام بخرق الدستور والقوانين النافذة والا سأضطر كممثلة الشعب و الشهداء و ضحايا الأنفال إقامة دعوى جزائية عليه".

بغداد اليوم- ديالى

اكدت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي، السبت (02 اب 2019)، أن محاكم المحافظة تسجل اكثر من 13 حالة طلاق يوميا.

وقالت الطائي لـ(بغداد اليوم)، إن "محاكم ديالى سجلت في النصف الاول من عام 2019، أكثر من 2360 حالة طلاق"، ل

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو مجلس ديالى حقي الجبوري، السبت، 03 آب، 2019، أن اكثر من 20 شهيدا وجريحا من مقاتلي الحشد العشائري من دون حقوق منذ 4 سنوات.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد العشائري في قاطع شمال قضاء المقدادية (40 كم

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية انحسار موجة الحر الحالية في البلاد اعتباراً من اليوم السبت ولمدة 3 ايام فيما اشارت الى انه ستعود الثلاثاء والاربعاء في مناطق محدودة.

وقالت الهيأة ان درجات الحرارة العظمى ستنخفض اليوم باغلب المح

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