2019/08/03 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت وزارة الداخلية، تغييرات في مراتبها طالت 62 ضابطا في المنافذ الجدودية.واظهرت وثائق، السبت، امرا اداري بتنسب الضباط الى هيأة المنافذ الحدودية ولمدة سنة واحدة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تجري تغييرات تطال 62 ضابطاً في المنافذ الحدودية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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