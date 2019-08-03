2019/08/03 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن مسؤولون في كابل أن الجولة الثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، ستبدأ في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت 3 أغسطس.ونقلت وكالة “رويترز” عن “مسؤولين كبار على دراية بالمحادثات” قولهم إن هذه الجولة ستكون “حاسمة” في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 18 عاما.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق محادثات السلام بين واشنطن وطالبان في الدوحة وكالة خطوة برس.

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