صالح يدعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمعرفة مصير الايزيديين المختطفين

2019/08/03 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان رئاسي، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الذكرى الخامسة لمجزرة الايزيديين على ايدي عصابات تنظيم داعش الارهابي تمر علينا اليوم والتي تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ الانسانية، حيث تعرض ابناء شعبنا من الديانة الايزيدية الى استباحة وقتل، واختطاف جماعي، وسبي للنساء وبيعهنّ في سوق النخاسة، والتهجير والنزوح الاجباري طلباً للسلم والأمان".واضاف، انه" نستذكر اليوم صفحة حزينة ومؤلمة، ومجزرة تقشعر لها الأبدان، وتهتز لها الضمائر الحية، جريمة بشعة لم تفرق بين رجل وامرأة، صغيراً وكبيراً، حيث عبرت بوضوح عن النهج و الفكر الأجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته في سفك المزيد من الدماء، وادخال الرعب والخوف في نفوس المنيين الأبرياء".ودعا رئاسة واعضاء مجلس النواب الى الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أرسل منذ 28-3- 2019 بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وأنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً".وشدد على ان" الواجب الانساني والوطني يدعونا ويدعو كل الدول الشقيقة والصديقة و المنظمات الدولية الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير ما يقارب من (3) الاف ايزيدي مازالوا مختطفين بيد تنظيم داعش، وضرورة العمل الفوري لتحريرهم واعادة البسمة والفرحة الى ذويهم بعودتهم سالمين الى عوائلهم".وطالب رئيس الجمهورية "المجتمع الدولي الى محاسبة عصابات داعش عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق وخاصة تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقا لقرار مجلس الامن رقم (2379) لسنة (2017) وبمايضمن عدم تكرار تلك المجازر".وختم، انه" بكل فخر واعتزاز نحيي التضحيات الكبيرة التي قدمها ابناء شعبنا الايزيدي في الحرب ضد التنظيمات الارهابية، وشجاعتهم وصبرهم على تحمل فظاعة وقسوة الجرائم البشعة التي مورست ضدهم، الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار من الايزيديين، وشهداء جرائم الأنفال والمقابر الجماعية والارهاب".انتهى..م.م

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