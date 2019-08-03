في ذكرى الابادة.. الايزيديون يبحثون عن “السبايا” بالسعودية وتركيا و100 الف يستقرون بأوروبا

2019/08/03 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ، السبت، عن تهجير نحو 450 الف مواطن ايزيدي خلال اجتياح تنظيم “ داعش” الاجرامي سنجار عام 2014، وفيما اشار إلى وجود سبايا ايزيديات في السعودية وتركيا، أكد أن 100 ايزيدي استقروا في اوروبا.وقال الشيخ في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اجتياح تنظيم داعش الاجرامي […]

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