ساكو: بعد أن ظلمنا الإرهاب يأتي تشريع قانون “المحكمة الاتحادية العراقية” كظلم آخر

2019/08/03 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك، تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصبغة دينية، ظلماً لأتباع الديانات الأخرى غير المسلمة.

وذكر ساكو في رسالة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حول تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا لتعيين رجال دين كخبراء الشريعة في الهيئة القضائية، “لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لاعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوانا الوقفين الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية”.

وأضاف أن “هذا المشروع يظلمنا، نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الارهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا”، مطالبا بـ”إيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا، وذلك بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة الإتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى بما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية “.

وخلص ساكو الى القول ان “هذا المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاُصلاء، خصوصاً ان ثمة أمرا واقعا هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الاحوال الشخصية، كالميراث”.

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