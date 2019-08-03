2019/08/03 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: أكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود لدى الأجهزة الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/03 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: أكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود لدى الأجهزة الحكومية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: أكثر من 6 آلاف و500 ملف فساد موجود لدى الأجهزة الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).