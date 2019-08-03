“بالوثائق”.. الداخلية تنسب عشرات الضباط الى المنافذ الحدودية تعرف على اسمائهم

2019/08/03 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم السبت، تنسيب مجموعة من ضباط الوزارة الى المنافذ الحدودية في جميع المحافظات.وحصل “يس عراق” على وثائق تظهر التغييرات التي اجرتها وزارة الداخلية وتنسيب مجموعة من الضباط الى المنافذ الحدودية.

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