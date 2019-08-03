2019/08/03 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي المنتهي في 29 يونيو 2019، بعائدات تجاوزت توقعات المحللين.وحققت الشركة إيرادات ربع سنوية بقيمة 53.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 1% عن الربع نفسه قبل عام، وشكلت المبيعات الدولية 59% من إيرادات الربع، وبلغت إيرادات آي فون 25.99 مليار دولار، و11.46 مليار دولار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تكسر التوقعات بإيرادات بلغت 53.8 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أبل” تكسر التوقعات بإيرادات بلغت 53.8 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).