امانة بغداد تفتح أربعة أزقة أغلقت سنة 2006 جنوبي العاصمة

2019/08/03 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن فتح أربعة أزقة أغلقت سنة 2006 جنوبي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاقين 1 و 3 ضمن منطقة الوادي المحلة 824 “.واضافت، انها “قامت بفتح الزقاقين 2 و 5 المؤديان […]

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