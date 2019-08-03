2019/08/03 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد،اليوم السبت، عن اعادة فتح اربعة ازقة كانت قد اغلقت منذ 2006 جنوب بغداد.وذكر بيان صدر عن الامانة وتلتقه وكالة صدى،أن “ملاكات بلدية الدورة رفعت الكتل الكونكريتية وفتحت الزقاقين 1 و 3 ضمن منطقة الوادي المحلة 824”.واضاف ،أن ” بلدية الدورة فتحت ايضا الزقاقين 2 و 5 المؤديان الى كنيسة مار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:إعادة فتح أربعة ازقة اغلقت سنة 2006 جنوب بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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