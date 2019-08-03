2019/08/03 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي في مشهد المقدسة يقيم المجالس الحسينية, بمناسبة استشهاد الإمام الجواد “عليه السلام” في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة الأهواز , مناطق ( حي علوي والاشكر آباد والملاشية).وذلك بحضور الخطيب الحسيني الشيخ رائد الساعدي.تعتبر هذه المبادرة فريدة من نوعها, حيث يرسل مكتب المرجع اليعقوبي في مشهد المقدسة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مكتب المرجع اليعقوبي يقيم مجالس حسينية بمناسبة استشهاد الإمام الجواد(ع) في الأهواز النعيم نيوز.

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