تحالف الفتح: الصراع بين الكتل السياسية تسبب في عدم حسم وزارة التربية

2019/08/03 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الكتل السياسية مسؤولية عدم تسمية وزيرٍ للتربية خلال الفصل التشريعي الماضي.

وقال عليوي، ان الصراع بين الكتل السياسية المختلفة هو من تسبب في عدم حسم وزارة التربية، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة وبحسب قانون الموازنة غير القابل للتعديل على إنهاء ملف المناصب بالوكالة وتقديم أسماء المرشحين.

وأوضح عليوي، ان الاتفاقات السياسية بين الكتل تشير الى تقديم الأسماء على شكل دفعات خلال شهر أيلول المقبل، لحسم الملف في موعده القانوني تشرين الأول المقبل.

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