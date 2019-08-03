“بالفديو”.. حسناء لبنانية تقتحم حفلة كاظم الساهر من اجل “الرقص معه”

2019/08/03 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق اقتحمت معجبة لبنانية، حفلة النجم العراقي كاظم الساهر اثناء غنائه على احدى المسارح في لبنان، وذلك من اجل احتضانه والرقص معه.

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