2019/08/03 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الأمريكية ومسؤولون عن الإطفاء إن امرأة لقيت حتفها وأصيب عدد من الأشخاص عندما انهار فوقهم جزء من جرف يطل على شاطئ بجنوب ولاية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة وإصابة آخرين في انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة وإصابة آخرين في انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).