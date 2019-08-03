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مقتل امرأة وإصابة آخرين في انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا


مقتل امرأة وإصابة آخرين في انهيار جرف على شاطئ بكاليفورنيا
2019/08/03 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الشرطة الأمريكية ومسؤولون عن الإطفاء إن امرأة لقيت حتفها وأصيب عدد من الأشخاص عندما انهار فوقهم جزء من جرف يطل على شاطئ بجنوب ولاية

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