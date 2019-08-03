انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ يلقى ردود افعال واسعة

2019/08/03 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل ردود الافعال الدولية المتباينة بعد إعلان الولايات المتحدة الجمعة، عن انسحابها رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو، حيث أدانت كل

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