“دل” تضم روسيا إلى أسواقها المتقدمة رقميًا في الشرق الأوسط

2019/08/03 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة “دل تكنولوجيز” عن توسيع منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لتشمل روسيا، في تغيير من المقرّر أن يبدأ سريانه على الفور.ويأتي التموضع الجديد ضمن رؤية “دل تكنولوجيز” التي ترى أن تلك البلدان لديها احتياجات ومتطلبات عملاء مشابهة لأسواق المنطقة، ما يؤدي إلى وضع روسيا ضمن الأسواق المتقدمة رقميًا في منطقة الشرق الأوسط […]

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