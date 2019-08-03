ضبط عجلة محملة ببضاعة تم التلاعب بمعاملتها الكمركية في منفذ زرباطية الحدودي

2019/08/03 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط معاملة كمركية منجزة من قبل مركز الكمرك تم التلاعب بوصف البضاعة مما سبب هدرا في المال العام في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.واوضح بيان للهيئة ” ان عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ تم تدقيق التصريحة الكمركية والكشف […]

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