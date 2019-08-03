2019/08/03 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



استذكر محرك البحث غوغل،اليوم السبت، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل، بوضع صورتها على شعاره الشهير .

و مديحة كامل التي ولدت في مثل هذا اليوم الثالث من آب عام 1948 ، هي فنانة سينيمائية مصرية قدمت العديد من الأدوار الثانوية والبطولة في سبعينات القرن العشرين،و أثبتت موهبتها الفنية فى العديد من الأفلام التى جسدت فيها الدور الثانى، ومن أهمها (أختى، أغنية على الممر، حب وكبرياء، البنات والمرسيدس، السكرية، اليوم).

اعتبرها أهل الفن من أكثر فنانات جيلها اكتمالا ونضجا فى الموهبة، عشقت الفن منذ طفولتها وكانت تحلم بالنجومية، لكن المخرجين لم يمنحوها حقها لفترة طويلة جدا حتى جاءتها الفرصة فى فيلم ” الصعود إلى الهاوية ” فاقتنصتها وانفتحت لها أبواب النجومية وأدوار البطولة بعدما ظلت حبيسة الأدوار الثانية.

لم تكتف مديحة كامل بالسينما فقط، بل قدمت العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية التى حققت نجاحاً كبيراً، ففى المسرح قدمت هاللو شلبى، الجيل الضائع، حلو الكلام، يوم عاصف جدا والتى تعد من أهم مسرحياتها ، وفى التليفزيون قدمت العديد من المسلسلات مثل العنكبوت، الأفعى، الورطة، ينابيع النهر، وكان أخر أعمالها التليفزيونية مسلسل البشاير.

في عام1985 قررت الراحلة اعتزال السينما، وقالت إنها تفكر جدياً فى الاعتزال والتفرغ لإنشاء مكتب ديكورات حتى لا تشارك فى الأعمال الهابطة، وفى العام التالى 1986 قالت إنها تستعد للاحتجاب عن الوسط الفنى فى المستقبل القريب، وربما تعمل فى الديكور أو صاحبة محل للورود.

وبعد الاعتزال عاشت مديحة كامل مع ابنتها وزوج ابنتها، وأصيبت بمرض سرطان الثدى ، وظلت تعانى من آلامه في السنوات الأخيرة، الى أن توفيت في منزلها يوم 13 كانون الثاني/يناير 1997 والذى صادف الرابع من شهر رمضان ، بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل يستذكر ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل يستذكر ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).