النزاهة تضبط معاملات قروضٍ زراعيةٍ وهميةٍ بمليار دينارٍ ونصف المليار في ديالى

2019/08/03 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط معاملات قروضٍ زراعيةٍ وهميةٍ مصروفةٍ في أحد فروع المصرف الزراعي التعاوني في محافظة ديالى، موضحة أن تلك القروض تسبَّبت بهدر قرابة مليار دينارٍ ونصف المليار من المال العام.

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